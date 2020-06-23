Погребинский назвал факторы, способные привести Украину к развалу

Киев, 23 июня. Политолог Михаил Погребинский заявил, что существуют факторы, которые могут привести Украину к развалу.

Погребинский считает, что в данный момент Украина не стоит на пороге развала в ближайшей перспективе, но такой исход возможен при определенных обстоятельствах. Ситуацию может изменить дальнейшее ухудшение экономической обстановки в стране и ослабление власти.

«Речь может идти о том, что если экономическая ситуация в стране будет коллапсировать и центральная власть потеряет способность выполнять свои функции, а это нельзя исключить, учитывая некомпетентное руководство страны, то тогда могут быть дезинтеграционные вещи», — высказал мнение политолог.

Эксперт отметил, что центробежные явления с низкой степенью вероятности могу привести к уходу востока Украины в Россию, а западных регионов — в Польшу. Но ослабевание центра, по его словам, параллельно с усилением региональных элит может закончиться «какой-то сильной и решительной моделью федерализации».

Погребинский полагает, что местные элиты, которым в этой ситуации отводится все более решающая роль, будут заинтересованы в нормализации отношений с Москвой, но не во включении своих регионов в состав Российской Федерации.

Накануне «Известия» сообщили, что Украина намерена продолжить ревизию двусторонних отношений с Россией и планирует пересмотреть действующие договоры, число которых с 2014 года сократилось с 453 до 300.