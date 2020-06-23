Актер из «Универа» высказался о разводе Харламова и Асмус

Москва, 23 июня. Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», прокомментировал развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. По мнению Гогунского, звездная пара на своем примере показывает, как ведут себя в подобных ситуациях воспитанные люди.

«Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают <…> без скандалов и с уважением, с благодарностью за проведенное время друг с другом», — говорит актер.

По словам Гогунского, у звездной пары достаточно таланта и популярности, чтобы не скатываться до хайпа. Он отмечает, что тот факт, что они одновременно высказались о расставании, является для них плюсом.

Ранее актриса из сериала «Деффчонки» Ольга Дибцева заявила, что недоброжелатели вновь попытаются устроить травлю Кристины Асмус на фоне развода. Она выразила уверенность в том, что пара разошлась не из-за скандального фильма «Текст», в котором Асмус исполнила откровенную сцену.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев недавно обратился к актрисе Кристине Асмус с призывом рассказать больше подробностей о браке с Гариком Харламовым в свете их развода. По мнению Солнцева, развод пары является «скучным». Он призвал Асмус на фоне бракоразводного процесса «сделать что-нибудь» бывшему мужу.