Миро напомнила, что еще год назад подозревала Асмус в изменах Харламову

Москва, 23 июня. Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала новость о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. Она напомнила, что еще год назад писала о том, что Асмус изменяет своему супругу.

В понедельник Харламов заявил о разводе с Асмус. Позднее актриса подтвердила информацию. По ее словам, «ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват». Актриса подчеркнула, что это не спонтанное решение, пара пришла к этому еще год назад. По ее словам, со своим супругом она расстается «без грязи, с большим уважением друг к другу».

«Больше года назад — еще до премьеры фильма «Текст» — я написала пост, в котором рассказала, как на самом деле обстоит положение дел в Семье Йогуртов Асмус и Харламова», — напомнила Миро.

Тогда блогер обратила внимание на поездку Асмус в ОАЭ. Актриса показала в соцсетях, как заходит в номер, в который от ее мужа доставили воздушные шары с прикрепленными к ним семейными фотографиями.

«Теперь вы тоже видите, что Асмус запилила это видео исключительно с одной целью: показать жалкому мужу, что в номер она вошла без любовника? — обратилась Миро к подписчикам. — У простенькой курицы — дефективная логика. Видишь, вошла в номер без мужика? Значит, я тебе не изменяю».

По мнению блогера, «мужик, которому изменяют, мутирует в курицу» и делает все возможное, чтобы не замечать обмана.

«Помню, с какой яростью после публикации поста про шарики от жалкой собаки накинулись на меня курицы. Очень громко и предсказуемо они тогда вопили, что я — злая, одинокая и завистливая стареющая тетка, а Кристиночка и Гарик по-настоящему любят друг друга. В очередной раз убедились, что я, как всегда, права?» — резюмировала Миро.

Отметим, адвокат Асмус Анатолий Кучерена сообщил, что звездная пара начала бракоразводный процесс полтора месяца назад. По его словам, сейчас стороны готовят заявление в суд. Он отмечает, что оно будет подано уже в ближайшее время, так как почти все документы собраны.