Аэропорт Багдада подвергся обстрелу во время посадки украинского самолета

Багдад, 23 июня. Военная часть аэропорта Багдада подверглась обстрелу реактивным снарядом, сообщает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что обстрел производился из населенного пункта, который распложен к западу от иракской столицы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. На данный момент не известно, кто ответственен за обстрел аэропорта.

Согласно данным из местных источников, в момент обстрела на гражданской стороне аэропорта совершал посадку борт украинской авиакомпании «Авиалинии Антонова».