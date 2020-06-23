Пушков назвал верным решение не приглашать Зеленского на парад Победы в Москву

Москва, 23 июня. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что не удивлен отказом Зеленского приехать на парад Победы в Москву.

Ранее украинский президент сообщил, что не планировал посещать мероприятия в России, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что не получал приглашения от российских властей.

«Зеленский подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение», — написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор выразил мнение, что такой шаг Москвы на Украине использовали бы в пропагандистских целях.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина ни разу не демонстрировала стремления разделить радость праздника Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что Кремль в первую очередь заинтересован в приезде на парад гостей из стран СНГ.

Напомним, традиционный парад Победы должен был пройти в Москве 9 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июня — именно в этот день в 1945 году на Красной площади состоялся исторический парад, в ходе которого знамена гитлеровских частей были брошены к ногам победителей.

Как пишут «Известия», парад по случаю 75-летия Победы будет содержать множество отсылок к мероприятию 1945 года, а также станет местом презентации новейшего российского вооружения — некоторые образцы будут показаны впервые.