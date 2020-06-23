Трихолог рассказала, как предотвратить появление седины

Москва, 23 июня. Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова сообщила, что с правиться с преждевременным поседением можно только уверенной победой над стрессом.

«Чаще всего — это генетически закодированное состояние, то есть, если ваши мамы и папы очень рано поседели, то, скорее всего, вас тоже ждет эта участь, и с этим мы ничего не сможем сделать», — заявила трихолог Пятому каналу.

Она также напомнила о генетическом заболевании пьеболдизм, в результате которого появляется одна седая прядь. В таких случаях помогут только косметические средства. Она также предупредила, что нет никаких научных доказательств того, что от седины помогают народные средства вроде мазей и лосьонов.

О чем действительно стоит заботиться, по словам врача, чтобы в жизни было меньше стрессов.

«Медицински доказано, что на фоне стресса человек седеет быстрее. То есть, если вы хотите как можно дольше оставаться молодым и красивым с вашим естественным цветом волос, то нужно беречь нервы», — заявила трихолог.

Ранее врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, какие привычные методы борьбы с сединой на самом деле бессмысленны и как современным способом можно справиться с побелевшими волосами. В интервью радио Sputnik она, в частности, отметила, что сегодня есть средства, которые позволяют замедлить процесс поседения. Однако действенными они будут только в определенных обстоятельствах. К примеру, когда на фоне нехватки железа снижается количество меди в организме, которая участвует в работе клеток по выработке пигментов.