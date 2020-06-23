В МИД Украины пообещали продолжить разрыв соглашений с Россией

Киев, 23 июня. Власти Украины намерены пересмотреть двусторонние соглашения с Россией, взяв курс на последовательный разрыв подобных документов. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — приводит слова Боднара сайт «Укринформ».

Он заявил, что Киев старается не идти на «радикально-эмоциональные» шаги, которые могут нанести вред украинским гражданам. В частности, Украина не стала разрывать дипломатические отношения с Россией. Замминистра иностранных дел Украины объяснил, что отмена всех соглашений разом поставит Киев в патовую ситуацию, лишив его механизма для защиты интересов украинских граждан в РФ, пишет газета «Известия».

«Сейчас действующими являются функциональные договоры — частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя. Но мы с министерствами и ведомствами их постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов», — объяснил украинский дипломат.

Напомним, что российско-украинские отношения резко ухудшились после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Новые украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела. В Москве обвинения категорически отвергают, указывая на внутриукраинский характер конфликта в Донбассе.