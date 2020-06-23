Отрывок из статьи Путина о Второй мировой появился на страницах The Washington Times

Вашингтон, 23 июня. Американская газета The Washington Times разместила в своей печатной версии фрагмент из статьи президента России Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Издание разместило на пятой странице последние семь абзацев статьи российского президента. В этом фрагменте Путин отмечает, что «создание современной системы международных отношений — один из важнейших итогов Второй мировой войны». Также там говорится о важности проведения саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, Великобритания, Китай, США и Франция).

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала интерес в американском обществе. Она стала почвой для дискуссий, в том числе и в Госдепартаменте и неправительственных организациях. По словам дипломата, некоторые его собеседники делали акцент на памяти и истории, подчеркивая, что это влияет на развитие современных политических отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что статья Путина станет для западных государств возможностью задаться рядом вопросов. Песков отметил, что президент работал с архивными документами при написании работы, поэтому она не является попыткой интерпретации исторических событий.