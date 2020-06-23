Умер режиссер Джоэл Шумахер

Нью-Йорк, 23 июня. В США на 81-году жизни скончался известный кинорежиссер Джоэл Шумахер.

Как пишет издание Variety, в последнее время Шумахер боролся с онкологическим заболеванием, он скончался в возрасте 80 лет в Нью-Йорке.

Шумахер родился в 1939 году. Свою карьеру в Голливуде он начал в качестве художника по костюмам, позже начал писать сценарии для телефильмов и кино. Режиссерский дебют состоялся в 1981 году, когда Шумахер снял фильм «Невероятно усохшая женщина».

Наибольшую известность ему принесла работа над картинами «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «Призрак оперы». В 2013 году режиссер снял два эпизода сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли.

В 2004 году его фильм «Призрак оперы» был выдвинут на «Оскар» в трех номинациях.