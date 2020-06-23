Лолита рассказал о пьяных выходках бывшего мужа

Москва, 23 июня. Певица Лолита Милявская рассказала о пьяных выходках бывшего мужа Дмитрия Иванова.

В мае Иванов попал в больницу с многочисленными травмами. Как пишет издание «СтарХит», мужчина разбился на квадроцикле, устроив гонку по закрытому коттеджному поселку. Позже он попытался возложить ответственность на адвоката Лолиты Сергея Жорина, заявив, что получал от него угрозы. В ответ юрист подал на него в суд за клевету.

«Ни я, ни Сергей Жорин не нуждаемся ни в адвокатах, ни в сочувствии, ни в переживании. Даже глупо говорить, что мы не имеем отношения к этой истории. Развод вступил в силу. А когда эта история закончилась, человек снова решил сделать медийный повод», — прокомментировала ситуацию Милявская.

Впоследствии Иванов отказался от своих обвинений в адрес адвоката, заявив, что с ним произошел «просто несчастный случай». Как выяснилось, он был в гостях у друзей и въехал на высокой скорости в строительный вагончик. Очевидцы предполагают, что мужчина мог быть «под градусом».

«Он был бухой или накуренный, или под чем-то серьезным, потому что ни тормозного пути, ничего нет», — рассказали местные жители.

Эту версию подтвердила и Милявская. Она сообщила, что бывший супруг не раз появлялся дома в непотребном виде.

«Было такое. Я никогда из себя не делаю девственницу в белом пальто. Он приходил вусмерть пьяным и избитым», — разоткровенничалась она.

Лолита подчеркнула, что у Иванова есть «нарциссическое расстройство», а происходящее с ним она назвала «вызывающим жалость отклонением». По ее словам, бывший муж нуждается в «специальном лечении».