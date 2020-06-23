Звезда «Деффчонок» опасается, что хейтеры вновь устроят травлю Асмус после развода

Москва, 23 июня. Актриса и режиссер Ольга Дибцева заявила, что для нее новость о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова стала неожиданностью. По ее мнению, хейтеры вновь устроят травлю актрисе.

«Я в шоке, потому что столько было недавно травли насчет Кристины, и Гарик ее так поддерживал. Для меня это неожиданно», — заявила звезда «Деффчонок» Пятому каналу.

Дибцева уверена, что семья распалась не из-за скандального фильма «Текст», в котором Асмус исполнила откровенную сцену. Актриса добавила, что уже предчувствует, сколько грязи выльют на Асмус хейтеры.

«Я уже представляю, как тяжело будет Кристине — очередная волна травли на нее обрушится», — сказала Дибцева.

В понедельник Харламов объявил, что расстается с актрисой после восьми лет брака. Асмус подтвердила эту информацию. По ее словам, «ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват». Актриса подчеркнула, что это не спонтанное решение, пара пришла к этому еще год назад.

По ее словам, со своим супругом она расстается «без грязи, с большим уважением друг к другу». Асмус выразила надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения, чтобы и дальше вместе растить дочку.

Позднее адвокат актрисы Анатолий Кучерена сообщил, что звездная пара начала бракоразводный процесс полтора месяца назад. По его словам, сейчас стороны готовят заявление в суд. Он отмечает, что оно будет подано уже в ближайшее время, так как почти все документы собраны.

Отметим, ранее журналисты составили «список ненависти» из имеющих наибольшее количество хейтеров женщин в отечественном шоу-бизнесе, который возглавила певица Ольга Бузова. Асмус вошла в топ-5. Она стала объектом ненависти из-за откровенной сцены в фильме «Текст».