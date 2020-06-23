Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

Москва, 23 июня. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране заработную плату. Об этом она заявила в программе «Познер» на Первом канале.

«Это очень сложная тема, потому что от региона к региону уровень средний заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тыс. умножить на 12 — это много? Это мало», — сказала вице-премьер РФ.

Согласно данным Росстата, по итогам прошлого года средняя номинальная зарплата в РФ составила 47,8 тыс. рублей. В первом квартале текущего года она выросла до 48,3 тыс. рублей.

Голикова говорит, что, по данным ФНС, число жителей России, у которых «очень высокие зарплаты», невелико. Росстат посчитал, что в прошлом году 7,1% россиян получали более 100 тыс. рублей в месяц.

Ранее Татьяна Голикова отмечала, что задача снижения уровня бедности в России в два раза к 2024 году является достижимой. Она подчеркнула, что правительство на протяжении многих лет работает над проблемой бедности в стране. По ее словам, для реализации данной задачи необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда, так как в настоящее время он остается недостаточным.