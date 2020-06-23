Аксенов рассказал, когда в Крыму снимут карантинные ограничения

Севастополь, 23 июня. Эпидемиологическая ситуация в Крыму позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности уже с 1 июля. С таким предположением выступил руководитель Крыма Сергей Аксенов.

«Мы в принципе большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены – кинотеатры, театры и все другие учреждения», — сказал Аксенов в эфире крымско-татарского телеканала Крыма «Миллет».

Он отметил, что закрытыми до начала июля в Крыму точно останутся пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы. Исключение будет сделано только для приема командировочных и жителей полуострова с 15 июня. Также не будут работать до 1 июля детские лагеря, кинотеатры, театры, бассейны и аквапарки, сауны, спа-комплексы и тому подобные заведения.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, после снятия ограничений из-за коронавируса, в Крыму в рамках реверсной бизнес-миссии ждут индийских инвесторов для заключения договоров. Об этом сообщила директор АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Наталья Серова. В прошлом году Крым наладил сотрудничество с 110 компаниями из Индии в ходе взаимных бизнес-миссий. Очередная делегация предпринимателей из Индии после пандемии приедет уже с совершенно конкретной целью — заключить инвестиционные договоры.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19.