Серебренников назвал нелепыми обвинения в хищении 129 млн рублей

Москва, 23 июня. Режиссер Кирилл Серебренников в ходе прений сторон в Мещанском суде Москвы назвал нелепым обвинение в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

«Это нелепое обвинение я полностью отвергаю», — цитирует ТАСС Серебренникова, прокомментировавшего доказательства стороны обвинения.

В понедельник в Мещанском суде Москвы прошел заключительный этап слушаний перед последним словом подсудимых и вынесением приговора. Прокурор требует назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, а другим фигурантам дела — от 4 до 5 лет.

На заседании суда Серебренников подчеркнул, что гордится проектом «Платформа», однако выразил сожаление, что бухгалтерия проекта «была так ужасно организована».

«Я занимался выпуском спектаклей. Я не занимался финансами», — заявил режиссер.

Подсудимыми по делу «Седьмой студии» являются художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Серебренников, бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, Серебренников, Малобродский и Итин похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа». Из всех фигурантов дела свою вину признала только бывший бухгалтер «Седьмой студии» Масляева. Во время заседания женщина рассказала, что «обналичивала» денежные средства и «принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение».

Дело Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.

Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня. Как сообщают «Известия», в этот же день будут оглашены приговоры и другим обвиняемым по делу «Седьмой студии».