Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Париж, 23 июня. Инцидент между турецкими и французскими фрегатами — доказательство «смерти мозга» НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, случившееся является недопустимым.

Напомним, что 10 июня французский фрегат у берегов Ливии попытался подплыть к турецкому судну, заподозрив экипаж в контрабанде оружия. В этот момент, как утверждают во Франции, три других турецких военных корабля навели прицел на фрегат и отказались выполнять требование о досмотре судна.

Париж счел инцидент агрессивным поведением. Анкара отвергает обвинения, утверждая, что французский фрегат якобы совершал опасные маневры, а турецкие корабли использовали радары не для наведения, а для наблюдения за судном.

В прошлом году Эммануэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс утратил координацию внутри военно-политического блока. Президент Франции назвал сложившуюся ситуацию «смертью мозга» НАТО.

В начале июня министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявлял, что Афины готовы к военному противостоянию с Турцией в свете «довольно агрессивного поведения Анкары в последнее время». По мнению экспертов, данная ситуация не только обострила двусторонние отношения Греции и Турции, но и продемонстрировала реальную ситуацию внутри НАТО, став апогеем раздора, происходящего в Альянсе в последнее время.