Группа вооруженных людей напала на жителей крымского села

Севастополь, 23 июня. Группа вооруженных людей совершали нападение на село Терновка под Севастополем. Об этом сообщается в группе «Севастополь — Терновка — Сити».

Как сообщается, вооруженные люди прибыли в село 21 июня и примерно в 18.30 совершили массовое нападение на местных жителей в районе улицы Ленина. Жители села опознали нападавших, как друзей охранника Терновского озера.

Предполагается, что причиной нападения стал конфликт, имевший место накануне – охранник озера не пустил к воде группу отдыхавших местных жителей. Конфликт привел к тому, что охранник начал угрожать одной из женщин предметом, похожим на пистолет. Это привело к резкой реакции ее мужа.

«После того как он пытался заступиться за своих знакомых, охранник вызвал из города своих знакомых. Желая доказать, кто хозяин водоёма, они пытались ночью найти местного жителя — но не найдя его, объявили, что приедут в 18 часам следующего дня», — сообщает сообщество «Севастополь — Терновка — Сити».

В итоге, к месту конфликта прибыли друзья охранника на трех автомобилях. Сообщается, что у них было при себе холодное оружие, которое те открыто демонстрировали. Они напали на местных жителей и скрылись, когда увидели автомобиль ДПС. При этом, нападавшие пригрозили, что еще вернутся.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

«Женщина, которой угрожали, подала заявление. Возможно, будут и другие заявления, пока силовики разбираются в ситуации», — сообщает издание ForPost.

Напомним ,что в апреле сообщалось о том, что жители села Терновка могут остаться без воды из-за того, что единственный ее источник оказался на территории частного участка в Севастополе. Населенный пункт обеспечивается водой только благодаря пруду, но там ведет строительные и гидро-технические работы новый собственник.

Пруд является жизненно важным источником воды для местных жителей. Однако новый владелец земли, на которой находится озеро и часть реки, не допускает туда местное население. Жители села беспокоятся, что из-за некомпетентного вмешательства в природные процессы пруд обмелеет, и весь населенный пункт останется без воды.