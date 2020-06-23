Стали известны подробности отношений Ефремова с его молодой любовницей

Москва, 23 июня. Стали известны подробности романа Михаила Ефремова, находящегося под следствием после смертельного ДТП с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Сразу после резонансного ДТП с участием Михаила Ефремова начали тиражироваться слухи о его близких отношениях с актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Сообщалось, что Белоусова находилась в автомобиле приехавшего на место происшествия спустя несколько минут после трагедии актера Сергея Гармаша.

Анонимный информированный источник подтвердил, что актриса действительно была любовницей Ефремова. Согласно информации источника, актер не намеревался уходить из семьи, однако «крутил роман» и об этом знала его супруга, а также весь театр «Современник».

«Конечно, Даша его любовница. Причем Дарья сама добивалась Ефремова. Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу», — говорит источник.

Ранее актриса Татьяна Бронзова рассказала, кто мог подсадить Михаила Ефремова на наркотики. Как отмечает актриса, Ефремов долгое время страдал от хронического алкоголизма, его «зашивали», но он начал пить снова. После этого в его жизни появились наркотики. В этом актриса винит четвертую жену артиста Ксению Качалину.

Общественность убеждена, что Ефремов должен отправиться в тюрьму. Блогер Вадим Манукян ранее в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.