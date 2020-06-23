Москвичка на несколько суток заперла своих детей в квартире без еды

Москва, 23 июля. Жительница Москвы бросила своих несовершеннолетних детей одних дома, уехав на несколько дней на дачу, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следователей, москвичка уехала за город и на протяжении нескольких дней оставила пятерых детей возрастом от двух до 13 лет запертыми в квартире. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как уточняет Пятый канал, 30-летняя Елена П. отправилась ремонтировать сгоревшую дачу в Подмосковье. Своих детей она заперла на ключ, оставив им еду. Однако продукты закончились в первый же день. Спустя три дня, 20 июня, дети начали кричать и звать на помощь. Крики услышала соседка. Женщина не смогла самостоятельно открыть дверь и позвонила в полицию.

Правоохранители вскрыли дверь и отправили детей в больницу. До матери они дозвониться не смогли. Она сама вернулась домой в этот же день.

По данным телеканала, многодетная семья состоит на учете как неблагополучная. Ранее женщина сама обращалась в органы опеки с просьбой забрать у нее дочку, которая, по ее мнению, плохо себя ведет.

В СК РФ сообщили, что уголовное дело изымут у полиции и передадут в территориальное подразделение московского управления СК РФ. Следователям также предстоит провести проверку о возможной халатности и бездействии органов опеки.