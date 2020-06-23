Московский пенсионер погиб, пытаясь повесить портрет Сталина

Москва, 23 июня. Пенсионер получил смертельные травмы головы, пытаясь повесить портрет Сталина в подъезде, сообщает Kp.ru.

Инцидент произошел в одном из жилых домов на Борисовском проезде в Москве. 64-летний мужчина захотел украсить свой подъезд портретом Сталина. Пенсионер взял стремянку, молоток и гвозди после чего отправился на лестничную площадку. Завершая работу, мужчина оступился и упал со стремянки. Он серьезно повредил голову и был госпитализирован.

«В реанимацию был доставлен 64-летний Сергей В. с серьезными травмами головы. Врачи несколько недель боролись за жизнь мужчины, однако спасти его так и не удалось», — говорят источники в медучреждении.

Отмечается, что причиной смерти пенсионера стала открытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под оболочкой и ушибами веществ мозга.

Незадолго до смерти мужчина успел поделиться с сестрой деталями, при которых он получил травмы. Женщина передала информацию в правоохранительные органы. На данный момент ведется следствие.

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