Москва, 23 июня. Президент Всесербского движения патриотов Родины и Диаспоры «РОД» Драган Станоевич рассказал, как его преследовали на Украине. По его словам, процессы, происходящие на Украине, напоминают аналогичные в Югославии в девяностые годы.

«Как начался Майдан, я четко увидел след служб, все это мы уже проходили в Сербии: те же процессы, те же люди. Я предупреждал украинский народ, мы это проходили в 1999 году. Мы думали, что зальемся деньгами, откроют границы. Но произошла страшная война», — рассказал он.

Станоевич добавил, что его заявления стали поводом для украинских националистов открыть на него охоту. По его словам, подобные процессы начались еще при президенте Викторе Ющенко, однако именно Майдан стал стартом для антирусской и антисербской истерии. Как рассказал Станоевич, Порошенко де-факто объявил всех сербов врагами.

По словам сербского общественника, даже власти Сербии не смогли защитить его движение от преследования на Украине. Как предполагает Станоевич, это может быть связано с международным давлением, под которым находится Белград. Кроме того, он рассказал, что получал угрозы с Украины, где его призывали убить как «кремлевского и сербского агента».

Сербский деятель указал, что сейчас его организация запрещена на Украине и фактически выведена из легального поля.

«Это просто преследование, чтобы меня закрыть. Статью четко говорит об этом, что они хотят унизить. Они под боком России запустили эту нечисть [на Украине]. Россия стоит как форпост, борется с попыткой уменьшить значение гибели народа», — объяснил он.

Ранее ФАН приводил слова депутата парламента Сербии академика Драгомира Карича, который заявил, что нет принципиальной разницы между нападением Германии на Югославию в 1941 году и бомбардировками НАТО в 1999-м. По словам сербского политика, и в том и в другом случае Югославия подверглась иностранной агрессии за нежелание участвовать в политике европейских государств, направленной против России.