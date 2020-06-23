Адвокат рассказал о подробностях развода Харламова и Асмус

Москва, 23 июня. Гарик Харламов и Кристина Асмус начали бракоразводный процесс полтора месяца назад, сообщил адвокат актрисы Анатолий Кучерена в комментарии для «РЕН ТВ».

По словам адвоката, на данный момент стороны готовят заявление в суд. Он отмечает, что оно будет подано уже в ближайшее время, так как почти все документы собраны.

«Самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях», — комментирует Кучерена.

Чтобы избежать спекуляций вокруг бракоразводного процесса, Харламов заявил, что причиной их расставания является не скандальный фильм «Текст» или кто-то третий в их отношениях. Асмус говорит, что решение о разводе созрело около года назад.

Ранее Асмус с шуткой прокомментировала информацию о разводе с шоуменом. Она опубликовала у себя в Instagram пост, который сопроводила фотографией «состаренного» Харламова, а также словами: «Восемь лет в браке. Довела мужика». Асмус подчеркнула, что они с Гариком расстаются «без грязи и с большим уважением друг к другу». Актриса также выразила надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения, чтобы вместе растить дочь.