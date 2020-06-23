Минобороны РФ опубликовало историю самого известного «фронтовика» Василия Теркина

Москва, 23 июня. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны РФ опубликовало историю самого известного литературного героя-фронтовика Василия Теркина.

Историко-познавательный раздел «Народный герой» на сайте военного ведомства рассказывает об истории «рождения» Василия Теркина на страницах окружной газеты, о его «взрослении» и «боевом пути». Читатели смогут проследить, как собирательный образ героя год от года становился все более популярным.

На сайте можно найти многочисленные истории «подвигов» фронтовика, который были опубликованы в годы войны на страницах различных армейских и фронтовых газет.

В разделе рассказывается также, как весной 1942 года Александр Твардовский, переживший десять месяцев на Юго-Западном фронте, собрал свои разрозненные публикации и наброски о Васе Теркине и сел за работу над поэмой. 4 сентября в газете Западного фронта «Красноармейская правда» появились ее первые главы. Вскоре к Теркину приходит всесоюзная известность и любовь.