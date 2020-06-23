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Минобороны РФ опубликовало историю самого известного «фронтовика» Василия Теркина

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Минобороны РФ опубликовало историю самого известного «фронтовика» Василия Теркина

Москва, 23 июня. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны РФ опубликовало историю самого известного литературного героя-фронтовика Василия Теркина.

Историко-познавательный раздел «Народный герой» на сайте военного ведомства рассказывает об истории «рождения» Василия Теркина на страницах окружной газеты, о его «взрослении» и «боевом пути». Читатели смогут проследить, как собирательный образ героя год от года становился все более популярным.

Минобороны РФ опубликовало историю самого известного «фронтовика» Василия Теркина

На сайте можно найти многочисленные истории «подвигов» фронтовика, который были опубликованы в годы войны на страницах различных армейских и фронтовых газет. 

В разделе рассказывается также, как весной 1942 года Александр Твардовский, переживший десять месяцев на Юго-Западном фронте, собрал свои разрозненные публикации и наброски о Васе Теркине и сел за работу над поэмой. 4 сентября в газете Западного фронта «Красноармейская правда» появились ее первые главы. Вскоре к Теркину приходит всесоюзная известность и любовь.

Минобороны РФ опубликовало историю самого известного «фронтовика» Василия Теркина

«Поэму Твардовского читали на всех фронтах, по всей стране. Он был близок бойцам не только своей узнаваемостью, но и оптимизмом, верой в скорую победу. Вместе с Теркиным люди мечтали о мире, о простой и понятной жизни, когда можно будет «взять топор, шинельку сбросить, нарубить хозяйке дров», — говорится на сайте.

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