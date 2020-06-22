Асмус с шуткой прокомментировала развод с Харламовым

Москва, 22 июня. Актриса Кристина Асмус с шуткой прокомментировала информацию о разводе с шоуменом Гариком Харламовым.

Ранее Харламов объявил, что расстается с актрисой после восьми лет брака. Асмус подтвердила эту информацию.

«Восемь лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась», — написала она на своей странице в Instagram, снабдив пост фотографией с «состаренным» Харламовым.

Далее, уже без шуток, она добавила, что теперь они «тоже в тренде».

«Мы разводимся с Харламовым. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. <…> Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом», — написала актриса.

По ее словам, со своим супругом она расстается «без грязи, с большим уважением друг к другу». Асмус выразила надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения, чтобы и дальше вместе растить дочку.

Отметим, по мнению экстрасенса, ясновидящей и колдуньи Татьяны Московской (Иониной), причиной развода звездной пары могла послужить порча, наведенная бывшей супругой Гарика Харламова Юлией Лещенко. Как она сообщила Федеральному агентству новостей, «то, что сейчас происходит — это порча, которая может несколько лет тихо сидеть, пока есть сильная страсть у людей, но потом она обязательно ударяет». Московская уверена, что в дело также могла вмешаться банальная зависть, которая и привела к, возможно, даже неосознанному наведению порчи.

Отметим, ранее стало известно о разводе еще нескольких звездных пар. В частности, отношения разорвали Павел Прилучный и Агата Муцениеце, а также Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков.