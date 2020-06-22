Солнцев ждет «грязных признаний» от Асмус, объявившей о разводе с Харламовым

Москва, 22 июня. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и шоумен Рустам Солнцев обратился к актрисе Кристине Асмус с призывом рассказать больше подробностей о браке с Гариком Харламовым в свете их развода.

Ранее Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе, опубликовав соответствующие посты в своих Instagram-аккаунтах. По их словам, скандальный фильм текст не связан с разрывом. Также они попросили СМИ не задавать им дополнительные вопросы о происходящем.

По словам Солнцева, развод пары является «скучным». Комментируя это событие изданию «НьюИнформ», он призвал Асмус «сделать что-нибудь» бывшему супругу.

«Я считаю, что как-то скучновато просто так разводиться с Гариком. Пусть возьмет на вооружение что-то гротесковое в тех смыслах, в которых эта парочка и производила последние годы. Чтобы это имело какой-то смысл и какой-то движ, а не просто так «сообщила, что она разводится». Ну и что? Нам нужен креатив. Поэтому я хочу и требую драк и оторванных ушей и только потом, в конце, развода», — объяснил Солнцев.

Также он добавил, что хотел бы узнать больше подробностей об их семейной жизни.

«Я очень хочу грязных признаний от нее, а не этих «просто разводов». Хочу грязных и ужасных подробностей и нюансов», — заявил шоумен.

Напомним, что после выхода фильма «Текст» в прошлом году на Асмус обрушилась критика из-за откровенной сцены. Многие зрители стали требовать лишить знаменитость родительских прав, что стало полной неожиданностью для самой актрисы и членов съемочной группы. Многие коллеги вступились за 31-летнюю звезду. Супруг актрисы, комик Гарик Харламов не стал возражать против съемок, прекрасно понимая, как важен для его жены «Текст».