Три типа комплексов «Панцирь» будут задействованы на параде Победы 24 июня

Москва, 22 июня. Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть 3 типа зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего Сухопутных войск РФ генерала армии Олега Салюкова.

По словам Салюкова, Министерство обороны РФ отдало предпочтение тем образцам, которые еще не были представлены публике. Отмечается, что более 20 образцов техники впервые пройдут по брусчатке Красной площади.

«Танк Т-90М «Прорыв» очень интересная машина, впервые пройдет танк Т-80БВМ с газотурбинным двигателем. Пойдут машины с боевыми модулями на различных базах БМП «Эпоха» и «Кинжал», — говорит главком Сухопутных войск.

Также он подчеркнул, что в параде примут участие системы РСЗО «Торнадо-С» и С-350 «Витязь».

«Должен заметить, что представим абсолютно новую машину, которая нигде не показывалась, — «Панцирь-СМ». У нас будут три типа «Панцирей»: «Панцирь-СМ», обычный и «Арктический», — сообщил Салюков.

Он отметил, что парад 24 июня будет состоять из трех составляющих — пешей и механизированной колонн, а также авиации.

Олег Салюков также отмечал, что проведение парада Победы в Москве не является проявлением милитаризма со стороны РФ. По его словам, речь идет о празднике для людей — в первую очередь для ветеранов. Главком Сухопутных войск подчеркнул, что такие парады очень нужны, так как это «демонстрация возможностей и это показ боевого духа».