Apple представила новые функции в новой iOS 14

Сан-Франциско, 22 июня. Новая операционная система iOS 14 для смартфонов iPhone была представлена компанией Apple во время онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020.
Среди прочего, на экранах устройств появятся виджеты, чьи размеры и местоположение можно будет регулировать. Пользователи смогут группировать приложения по категориям, также появятся инструменты для воспроизведения видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться лишь в одной части экрана, освобождая место для других задач.
Еще одной новой возможностью станет приложение CarKey, которое можно будет использовать для разблокирования автомобиля. Первым автомобилем с поддержкой этого приложения станет BMW 5.
Также смартфон получит встроенный голосовой переводчик с поддержкой и русского языка.
Напомним, что согласно исследованию агентства CounterPoint, Apple лидирует на рынке смартфонов премиум-класса, а iPhone 11 стал самым продаваемым телефоном в общем сегменте продаж по итогам первого квартала.
Свежая модель Apple имеет долю продаж в 30%. Вторую строчку рейтинга популярности занимает iPhone 11 Pro Max с 9%, тройку замыкает iPhone 11 Pro (7%). В топ-5 также попали iPhone XR и Huawei Mate 30 Pro 5G. Кроме того, данные CounterPoint показывают, что на 67% показатели продаж улучшила компания Oppo, выпустившая новые смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro 5G, которые позволили занять 3% премиального сегмента.
Apple's iOS 14 has a new home screen with widgets, a redesigned Siri view, and more pic.twitter.com/jbXp2udrDc— The Verge (@verge) June 22, 2020