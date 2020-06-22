Apple представила новые функции в новой iOS 14

Сан-Франциско, 22 июня. Новая операционная система iOS 14 для смартфонов iPhone была представлена компанией Apple во время онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020.

Среди прочего, на экранах устройств появятся виджеты, чьи размеры и местоположение можно будет регулировать. Пользователи смогут группировать приложения по категориям, также появятся инструменты для воспроизведения видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться лишь в одной части экрана, освобождая место для других задач.

Еще одной новой возможностью станет приложение CarKey, которое можно будет использовать для разблокирования автомобиля. Первым автомобилем с поддержкой этого приложения станет BMW 5.

Также смартфон получит встроенный голосовой переводчик с поддержкой и русского языка.

Напомним, что согласно исследованию агентства CounterPoint, Apple лидирует на рынке смартфонов премиум-класса, а iPhone 11 стал самым продаваемым телефоном в общем сегменте продаж по итогам первого квартала.

Свежая модель Apple имеет долю продаж в 30%. Вторую строчку рейтинга популярности занимает iPhone 11 Pro Max с 9%, тройку замыкает iPhone 11 Pro (7%). В топ-5 также попали iPhone XR и Huawei Mate 30 Pro 5G. Кроме того, данные CounterPoint показывают, что на 67% показатели продаж улучшила компания Oppo, выпустившая новые смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro 5G, которые позволили занять 3% премиального сегмента.