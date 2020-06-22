Трамп и Макрон выступили за скорейшее прекращение военной эскалации в Ливии

Вашингтон, 22 июня. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров отметили необходимость прекращения огня в Ливии и скорейшего возобновления переговоров. Об этом сказано в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

По его словам, главы государств согласны с необходимостью мирного урегулирования в Ливии, а также выступили за скорейшее возобновление переговоров между сторонами конфликта.

«Президент Трамп и президент Макрон вновь заявили, что военная эскалация со всех сторон должна быть немедленно прекращена с целью предотвратить превращение ливийского конфликта в еще более опасный и неразрешимый», — информирует представитель Белого дома.

Дир отметил, что Трамп и Макрон также обсуждали важные двусторонние и региональные вопросы.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция «играет в опасную игру» в Ливии, сообщает RT со ссылкой AFP.

Ранее официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявлял, что Берлин выступает за скорейшее разрешение проблемы Ливии. Он отметил, что внутриливийский кризис приобретает региональное измерение.