Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Трамп и Макрон выступили за скорейшее прекращение военной эскалации в Ливии

38
0 Оставить комментарий

Трамп и Макрон выступили за скорейшее прекращение военной эскалации в Ливии

Вашингтон, 22 июня. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров отметили необходимость прекращения огня в Ливии и скорейшего возобновления переговоров. Об этом сказано в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

По его словам, главы государств согласны с необходимостью мирного урегулирования в Ливии, а также выступили за скорейшее возобновление переговоров между сторонами конфликта.

«Президент Трамп и президент Макрон вновь заявили, что военная эскалация со всех сторон должна быть немедленно прекращена с целью предотвратить превращение ливийского конфликта в еще более опасный и неразрешимый», — информирует представитель Белого дома.

Дир отметил, что Трамп и Макрон также обсуждали важные двусторонние и региональные вопросы.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция «играет в опасную игру» в Ливии, сообщает RT со ссылкой AFP.

Ранее официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявлял, что Берлин выступает за скорейшее разрешение проблемы Ливии. Он отметил, что внутриливийский кризис приобретает региональное измерение.

Новости партнеров

Источник: ТАСС
Новости партнеров