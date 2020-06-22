Макрон предупредил Эрдогана, что Турция ведет «опасную игру» в Ливии

Париж, 22 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Анкара играет в «опасную игру» в Ливии, сообщает Reuters.

«У меня уже была возможность четко заявить президенту Эрдогану, что, по моему мнению, Турция сейчас играет в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, данные по итогам Берлинской конференции (по Ливии. — Прим. ФАН)», — заявил Макрон.

Данную позицию французский лидер изложил в ответ на поддержку Турцией боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Ранее представитель Белого дома Джадд Дир сообщил, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров выступили за прекращение огня в Ливии, а также за возвращение к переговорному процессу в североафриканской стране, передает RT.

До этого французский МИД сообщал, что нарушение Турцией эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, а также поддержка Анкарой боевиков ПНС препятствуют урегулированию ливийского конфликта.