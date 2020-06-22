Историк Гурьев рассказал об истоках ненависти Польши к России

Санкт-Петербург, 22 июня. Возникшая в огне русской революции Польша создавалась при помощи Франции как часть «санитарного кордона» против советской России. Об этом в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил Евгений Гурьев, кандидат исторических наук, доцент СПБГАСУ.

В рамках пресс-конференции на тему «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история» Гурьев высказал свое мнение по поводу «польского вопроса». При этом он подчеркнул, что от термина «русофобия» в данном вопросе он уклоняться бы не стал.

Историк напомнил, что «у Польши есть очень большой и давний список претензий к России», который уходит далеко от Второй мировой войны.

«Претензии есть, другое дело, что не надо забывать, что Польша вновь возникла в огне русской гражданской войны и на фоне распада империй Центральной Европы и в значительной мере создавалась при помощи Франции, в первую очередь, и Антанты. Не надо забывать, что польское руководство того времени было не только антикоммунистами, все-таки они были русофобами осторожными» — отметил Гурьев.

По его словам, с 1920-х годов в первую очередь Франция выстраивала концепцию «санитарного кордона» в Восточной Европе.

«Идея о том, что Восточная Европа должна служить «санитарным кордоном» против большевистской России была. Политическая элита была и антикоммунистической, и антирусской. «Санитарный кордон» был не столько против России, сколько против советской России», — добавил историк.

Отметим, в преддверии годовщины президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой для американского журнала The National Interest. Он напомнил лидерам европейских государств о Мюнхенском сговоре и их желании пересмотреть роль Советского Союза в победе над нацизмом. Глава государства считает, что за начало Второй мировой несут ответственность все мировые державы.

Гурьев в ходе пресс-конференции добавил, что именно европейцы виноваты в том, что рухнула концепция европейкой безопасности и не сработали заключенные в преддверии войны договоры.