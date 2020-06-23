Сирия, 22 июня. В Хасаке конфликт внутри «Дивизии Султан Мурад» вылился в уличную перестрелку. «Хайят Тахрир аш-Шам»1 арестовала в Идлибе бывшего полевого командира группировки. На севере Алеппо турецкие военные попытались затравить ребенка собаками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укрепления протурецких боевиков на востоке Хасаки и в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились двух боевиков в результате нападения неизвестных в Дейр-эз-Зора; в Хасаке понесли потери при взрыве на складе боеприпасов.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в покушении на курдского боевика в Дейр-эз-Зоре и поджоге нефтяной скважины в Хасаке.

ВС Турции: совместно с российской военной полицией провели патрулирование в Хасаке; обстреляли опорные пункты сирийской армии в Идлибе; в Алеппо ранили ребенка.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ): арестовала бывшего полевого командира в Идлибе и разогнала совет профсоюзов.

Хашд Шааби: на севере Ирака зачистили несколько укрытий террористов ИГ и установку РСЗО в окрестностях Багдада.

«Сирийская национальная армия» (СНА): направила в Хасаку подкрепление и обстреляла позиции правительственных войск.

Провинция Дамаск

Как передает новостной агентство SANA, со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, в Сирии было зарегистрировано 15 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее число заболевших выросло до 219 человек. В своем заявлении ведомство отметило, что новые случаи были выявлены у пациентов, ранее контактировавших с инфицированными. Общее число выздоровевших остается прежним – 83 человек, 7 человек скончались. Первый случай COVID-19 был выявлен в Дамаске 22 марта у приехавшего из-за границы гражданина.

Провинция Алеппо

На севере провинции прогремел очередной взрыв в зоне контроля боевиков «Сирийской национальной армии». Один человек был ранен в результате взрыва самодельной бомбы в лагере Аль-Райан к северу от города Азаз. Как передает портал Step News, в результате был ранен один человек. Так называемая военная полиция СНА обвиняет в произошедшем «Отряды народной самообороны», на которых также возлагают вину за взрыв в городе Африн, который убил и ранил 12 человек два дня назад.

У Аль-Баба турецкие военнослужащие ранили десятилетнего мальчика. Как сообщает SOHR, военнослужащие спустили на ребенка собак, когда он приблизился к их базе в окрестностях города. В настоящее время мальчик с множественными укусами находится под наблюдением медиков в городском госпитале.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередное нападение неизвестных боевиков было совершено в зоне контроля «Демократических сил Сирии». Согласно информации портала Deir Ezzor, в окрестностях поселка Гараниж группа неизвестных лиц, вооруженных автоматами, атаковала патрульный автомобиль SDF, смертельно ранив одного боевика. После этого нападавшие скрылись с места преступления. Позднее местные обнаружили труп курдского боевика, брошенный в окрестностях города. Убитый пропал из поселка сутками ранее. В нападении на патруль и в его убийстве SDF подозревают «спящие ячейки» ИГИЛ.

Также портал Alkhabour сообщает, что группа неизвестных совершили нападение на колонну на колонну нефтевозов, которые принадлежат компании «Катаржи». Колонна с грузом нефти направлялась в провинцию Хасака. По предварительным данным, нападавшие сожгли цистерны, сведений о жертвах не поступало.

Провинция Идлиб

Как передает агентство Baladi News, в поселении Сармада боевики запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»1 арестовали шариатского судью по имени Джамаль Зайния, также известного как Абу Малик Ат-Тали. В прошлом он являлся одним из полевых командиров группировки. Его обвинили в клевете и призывах к членам «Хайят Тахрир аш-Шам» покинуть группировку и присоединиться к новой оперативной комнате «Гурфат Амалият Фасбату». Позднее террористы разогнали собрание профсоюзов и общественных объединений в Идлибе, которое проходило в поселении Баб аль-Хава. Препятствуя централизации гражданских организаций, террористы тем самым удерживают за собой все административные сферы в оккупированной ими зоне. В настоящее время под контролем совета шуры находится как судебная система, так и ценообразованием товаров.

По данным источника в сети Twitter @SyriaAnba, подразделения турецкой армии открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по опорным пунктам Сирийской Арабской Армии в районе города Серакиб в ответ на обстрел позиций подконтрольных Анкаре формирований. По данным портала Step News, правительственные войска открыли огонь по опорным пунктам вооруженных группировок у поселения Хорш-Бенин после того как боевики нарушили перемирие.

Провинция Ракка

На востоке провинции силы международной коалиции продолжили воздушную разведку. Как сообщает агентство Step News, к востоку от города Ракка на рассвете были замечена разведывательная авиация ВВС США.

Позднее к западу от Ракки прогремел взрыв. Как сообщает источник в Twitter @OmarEdlbiА, инцидент произошел в центре поселения Аль-Сахль. По предварительным данным, на центральной улице детонировала самодельная бомба. Ответственность за установку СВУ пока не взяла на себя ни одна из группировок, однако «Демократические силы Сирии», в оккупации которых находится поселение, обвиняют в произошедшем террористов ИГ.

Провинция Хасака

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на севере провинции произошло очередной междоусобное столкновение в рядах «Дивизии Султан Мурад». Конфликт привел к перестрелке с применением среднего и тяжелого вооружения у кольцевой развязки в городе Рас аль-Айн. Для урегулирования конфликта в город прибыли члены так называемой военной полиции «Сирийской национальной армии».

Источник также сообщил, что на складе боеприпасов SDF в городе Румейлан прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв ранил трех курдских боевиков. После инцидента, боевики SDF перекрыли въезды и выезды в город. Позднее неизвестные подожгли нефтяную скважину рядом с базы ВС США в окрестностях города.

По информации Telegram-канала Warjornal, жители деревни Фарсук Кебир перекрыли дорогу для патруля ВС США, который следовал из города Камышлы. После этого жители поселка закидали патруль камнями.

Продолжаются боестолкновения на линии разграничения сторон правительственных войск и подконтрольных Анкаре формирований. Согласно информации портала SOHR, на рассвете обстрелы со стороны позиций «Сирийской национальной армии» отмечались у поселений Тель-Тамр и Абу- Расин. Позднее подкрепления протурецких боевиков прибыли к поселениям Байбара, Матаб и Анак-аль-Хава.

Как передает новостной портал Alkhabour 21, сотрудники военной полиции ВС РФ провели совместное патрулирование с турецкими военнослужащими в окрестностях поселка Дербасия. В составе конвоя бронированных автомобилей военнослужащие провели мониторинг обстановки вдоль участка трассы М4 на севере провинции вплоть до границы с Ираком.

Ирак

Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Рыбарь», в провинции Найнава близ города Мосул иракские военнослужащие обнаружили массовое захоронение с телами 500 несовершеннолетних девушек. Предположительно убитые девушки были похищены террористами «Исламского государства» в 2014 году во время взятия города.

Агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства обороны Ирака сообщает, что днем в провинции Салах эд-Дин бойцы Хашд Шааби совместно с силами 7-й бригады провели рейд к северу от города Багдад и ликвидировали несколько укрытий террористов и самодельные мины-ловушки. В окрестностях столицы была обнаружена пусковая установка с двумя готовыми к запуску снарядами.

Вечером в Багдаде прогремел очередной взрыв в «зеленой зоне». Как сообщает источник в сети Twitter @mhmdalywns56, ракета приземлилась в непосредственной близости от аэропорта и базы ВС США. Информации о раненых и пострадавших не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.