Главком Сухопутных войск объяснил необходимость проведения парада Победы 24 июня

Москва, 22 июня. Проведение парада Победы в Москве не является проявлением милитаризма со стороны России, заявил главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков. По его словам, речь идет о празднике для людей – в первую очередь, для ветеранов.

Салюков указал, что такие парады очень нужны, так как это «демонстрация возможностей, это показ боевого духа». Тем, кто не согласен с такой позицией, он предложил хотя бы раз поговорить с теми, кто был на репетиции парада или на самом параде.

По его словам, после генеральных репетиций к участникам парада подходит много простых людей, среди которых немало молодежи, и просят сфотографировать с ними. Как отметил главком, невозможно «срежиссировать» такие эмоции.

Кроме того, главком напомнил, что парад Победы является святым праздником для ветеранов. Именно их мнение всегда важно для Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, пишет газета «Известия»

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня, передавали «Известия». Позднее российский лидер объявил данный день нерабочим.

Напомним, ранее для участия в параде Победы на Красной площади в Москву прибыли военнослужащие из 12 стран. Об этом рассказал главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который будет командовать парадом. Он отметил, что большинство из иностранных военнослужащих в понедельник приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино.