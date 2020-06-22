Историк Кипнис заявил, что антисемитизм объединял Польшу и нацистскую Германию

Санкт-Петербург, 22 июня. Западные государства привносят в историю Второй мировой войны современную политику. Об этом заявил историк Борис Кипнис в эфире медиацентра «Патриот» в ходе онлайн-конференции «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история».

Кипнис говорит, что прочитал статью президента России Владимира Путина, посвященную событиям Второй мировой войны. По его словам, главе государства удалось донести свою позицию читателям.

«В историю привносится современная политика, якобы СССР воевал почти со всем Евросоюзом. Но СССР воевал не с ЕС, а с нацистскими пособниками», — говорит Кипнис.

Историк отмечает, что европейские государства по-разному относились к войне. Где-то было сильное сопротивление, а где-то были сильны существовавшие на то время профашистские режимы. По его мнению, Путин должен был упомянуть роль ярого антикоммунизма в Польше.

«Польское руководство ненавидело СССР, потому что он был большевистской страной. Ужас второго повторения Красного похода преследовал их. Они были готовы дружить с сатаной, лишь бы не допустить повторения», — подчеркнул Борис Кипнис.

Он отмечает, что антикоммунизм и антисемитизм стал причиной сближения Варшавы и Берлина.

«Оказалось, что Польша может договориться с заклятым врагом: нацисты ― не коммунисты. Антисемитизм объединял их», — рассказывает историк.

По его словам, антироссийские настроения в Польше существуют еще с 1630-х годов. Кипнис отмечает, что некоторые поляки до сих пор причисляют Смоленск к своей территории.