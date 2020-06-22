Сирия, 22 июня. Террористы «Исламского государства»1 похитили и убили курдского боевика в Дейр-эз-Зоре. Конфликт внутри «Дивизии Султан Мурад» вылился в уличную перестрелку в Хасаке. В Ираке неизвестные предприняли попытку обстрела американской военной базы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков в Идлибе; лишились одного военнослужащего в результате взрыва мины в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и союзные силы: атаковали опорные пункты САА на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): направила подкрепления в Хасаку для урегулирования междоусобного конфликта в рядах «Дивизии Султан Мурад».

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в похищении и убийстве курдского боевика в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной портал Baladi News, к востоку от города Дейр-эз-Зор был обнаружен труп боевика «Демократических сил Сирии». Согласно данным местных источников, тело было обнаружено местными в окрестностях поселка Гараниж. Убитый пропал из поселка днем ранее. Отметим, что сегодня группа неизвестных совершила нападение на патрульный автомобиль SDF, в результате которого погиб один боевик. «Демократические силы Сирии» подозревают, что и нападение, и похищение с целью убийства были совершены «спящими ячейками» «Исламского государства».

Также портал Alkhabour сообщает, что группа неизвестных совершили нападение на колонну на колонну нефтевозов, которые принадлежат компании «Катарджи». Колонна с грузом нефти направлялась в провинцию Хасака. По предварительным данным, нападавшие сожгли цистерны, сведений о жертвах не поступало.

Согласно данным портала Step News, в окрестностях деревни Мазлум на мине подорвался сирийский военнослужащий. Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за установку мины.

Провинция Идлиб

По данным источника в сети Twitter @SyriaAnba, подразделения турецкой армии открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по опорным пунктам Сирийской Арабской Армии в районе города Серакиб в ответ на обстрел позиций подконтрольных Анкаре формирований. По данным портала Step News, правительственные войска открыли огонь по опорным пунктам вооруженных группировок у поселения Хорш-Бенин после того как боевики нарушили перемирие.

Провинция Хасака

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на севере провинции произошло очередной междоусобное столкновение в рядах альянса «Сирийской национальной армии». По сообщениям местных источников, внутренний конфликт в «Дивизии Султан Мурад» привел к перестрелке с применением среднего и тяжелого вооружения у кольцевой развязки в городе Рас аль-Айн. Для урегулирования конфликта в город прибыли члены так называемой военной полиции «Сирийской национальной армии».

Ирак

В городе Багдад в очередной раз прогремел взрыв в «зеленой зоне». Как сообщает источник в сети Twitter @mhmdalywns56, местные передают сообщения о взрывах в районе международного аэропорта. Ракета приземлилась в непосредственной близости от аэропорта и базы ВС США. Информации о раненых и пострадавших пока не поступало. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за обстрел. Ранее портал Baghdad Al Youm передавал, что в ходе рейда иракские силовики обнаружили брошенную установка для запуска с двумя подготовленными снарядами в окрестностях столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.