Десятки шахт эпохи неолита обнаружили возле Стоунхенджа

Лондон, 22 июня. Команда британских археологов обнаружила еще один доисторический памятник недалеко от Стоунхенджа, сообщает пресс-служба университета в Сент-Эндрюс.

Открытие представляет собой более двадцати шахт, шириной около десяти метров, а глубиной — пять метров. Они образуют огромный круг, чей диаметр составляет порядка двух километров рядом с неолитическим поселением Даррингтон-Уоллс, в трех километрах от Стоунхенджа.

По словам ученых, проанализировавших породы из шахт, они были вырыты более 4500 лет назад, примерно во время строительства Даррингтон-Уоллс.

По мнению ученых, эти шахты могли ограничивать священную территорию, поскольку период неолита в Великобритании связан с первыми земледельцами и ритуальными сооружениями, включая камни Стоунхенджа. Однако ранее ни одна доисторическая структура в Великобритании не охватывала столь огромную территорию. Исследователи подчеркивают, что эта структура в настоящее время уникальна.

На сегодняшний день обнаруженные шахты являются самой масштабной находкой времен неолита на территории Великобритании. Ученые подчеркивают, что находка подтверждает, что в древности жители Британских островов использовали систему планирования, которая помогала им точно распределять объекты даже на больших расстояниях друг от друга.

«Видеть то, что невидимо! И снова, использование междисциплинарных усилий с дистанционным зондированием и тщательным отбором проб дает нам представление о прошлом, которое показывает еще более сложное общество, чем мы могли себе представить. Очевидно, что сложные практики демонстрируют, что люди были настолько созвучны с природными явлениями, что мы едва ли можем постичь их в современном мире, в котором мы живем сегодня», — заявил доктор Ричард Бейтс из Школы изучения Земли и Окружающей среды Сент-Эндрюсского университета.

Стоунхендж расположен в британском Уилтшире. Он построен около 2,5 тысячи лет до нашей эры. Наиболее тяжелые камни сооружения весят 30-40 тонн. Ученые до сих пор не могут разгадать истинное значение комплекса.

В прошлом году ученые Гетеборгского университета в Швеции заявили, что мегалиты, к которым относится Стоунхендж, могла построить древняя культура, изначально жившая на территории Бретани. Бретань — историческая область на северо-западе Франции. По мнению экспертов, первые мегалиты появились во Франции. В течение следующей тысячи лет такие постройки воздвигли по всей Европе, вдоль побережья Средиземного моря и Атлантического океана. Эксперты подчеркнули, что это подтверждают результаты радиоуглеродных анализов, которые провели у двух тысяч исторических памятников.