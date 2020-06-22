Поляки не разделяют политики властей по отношению к России

Москва, 22 июня. Координатор польской общественной организации «Польско-российское братство» в России Пшемыслав Твардовский призвал не ставить знак равенства между поляками и польскими властями. По его словам, простые поляки отлично помнят, кто освобождал Польшу, и хорошо относятся к русским.

«Все люди понимают, что Красная армия освободила Польшу. То, что делает правительство, многим не нравится. В Польше тоже сносят памятники. Мы были под влиянием, положительным влиянием СССР, а сейчас под влиянием США», — заявил он.

Твардовский подчеркнул, что рассекречивание документов о войне не даст нужного эффекта, так как люди просто не поверят им.

Также он прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, поляки крайне отрицательно относятся к героизации нацизма на Украине. По его словам, польские власти тоже недовольны происходящим, но ничего не могут сделать.

«Это все политика, украинцы против России. На Украине все против России, пока не поменяется направление в сторону России, политика не поменяется. Мы все помним (о Волынской резне. – Прим. ФАН). Парламент не готов сделать этого, ничего против Украины они делать не хотят», — заявил он.

Польский общественный деятель подчеркнул, что позиция польского руководства не отражает мнение рядовых поляков.

«Мы не можем ставить знак сравнения между всеми поляками и польским правительством. Они получили только 30%. Большинство все помнит. Мои знакомые хорошо относятся к русским, все понимают, кто освободил Польшу. Если поехать в Польшу, вы плохого отношения не почувствуете», — заявил он.

Напомним, власти Польши регулярно пытаются политизировать историю, подгоняя ее под современную политическую конъюнктуру. Об этом ранее заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.