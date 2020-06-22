Неизвестные науке вирусы обнаружены в ледяном слое Тибета

Пекин, 22 июня. Специалисты обнаружили неизвестные науке вирусы после очищения образцов керна, найденных в ледяном пласте Гулия в горах Куньлунь Тибетского нагорья.

Отмечается, что исследуемый образец в общей сложности содержал в себе 33 вируса, 28 из которых не были известны науке ранее. По мнению исследователей, существует риск того, что на фоне глобального потепления различные патогены могут выйти из замороженного состояния.

Это не первый раз, когда ученые находят вирусы во льдах. В 1999 году исследователи обнаружили вирус мозаики томатов. Он был заморожен в леднике возрастом свыше 140 тыс. лет.

Китайский вирусолог Ян Чжаньцю отмечал, что недавно выявленная на рынке «Синьфади» в Пекине коронавирусная инфекция может оказаться более заразной, чем та, что была обнаружена на рынке в Ухани. Он подчеркнул, что за 4 дня было зафиксировано 79 случаев заболевания. По его мнению, это свидетельствует о том, что новый коронавирус чрезвычайно заразен, передает RT.

До этого бразильский эколог Давид Лапола предупреждал, что новую пандемию может спровоцировать вирус из амазонских тропиков. Эколог говорит, что в ходе уничтожения лесов происходит вмешательство в среду обитания животных, а вследствие этого — возникновение заболеваний, которые передаются человеку от диких зверей. Он отметил, что развитие вспышки нового вируса с трудом поддается прогнозированию, поэтому человечество должно изменить отношение к вырубке тропических лесов.