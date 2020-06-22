Родные убитой аспирантки Ещенко отказались от компенсации от историка Соколова

Санкт-Петербург, 22 июня. Семья аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется Олег Соколов, отказалась от компенсации морального вреда. Об этом сообщил их адвокат Александра Бакшеева.

«Они не будут заявлять гражданский иск к обвиняемому. Такая позиция семьи… Нужен максимально суровый приговор, они так и говорят», — пояснила Бакшеева.

Напомним, 9 ноября 2019 года бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова выловили из реки Мойки при попытке утопить рюкзак, в котором находились отрезанные женские руки и травматический пистолет. В момент задержания Соколов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее в квартире доцента-потрошителя был обнаружен обезглавленный труп девушки. Убитая была аспиранткой и возлюбленной Соколова. После задержания Соколов дал признательные показания. По его словам, мотивом убийства послужила ссора с девушкой. 11 ноября 2019 года суд арестовал Соколова по обвинению в убийстве.

Позднее выяснилось, что Соколов четыре раза выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки, когда она спала. После этого Соколов расчленил тело девушки и выбросил часть останков в Мойку, чтобы скрыть следы преступления. Позднее Соколов планировал покончить жизнь самоубийством в мундире Наполеона у стен Петропавловской крепости.