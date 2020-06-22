Китаю рекомендовали окончательно избавиться от долларовой зависимости

Пекин, 22 июня. Китайские власти должны готовиться к возможному отключению от основных платежных систем, считает заместитель представителя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай. По его мнению, Пекин должен окончательно избавиться от долларовой зависимости.

Напомним, что риск отключения Китая от международных платежных систем возник после того, как в США одобрили закон, позволяющий вводить санкции против КНР. Эксперты отмечают, что давление западных государств на Китай может усугубить кризис в мировой торговле. Существует вероятность того, что следующим шагом Вашингтона станет отключение Пекина от платежных систем SWIFT и CHIPS, которые работают в долларовой среде.

Фан Синхай считает, что китайским властям необходимо готовиться к такому сценарию не только психологически. Он убежден, что КНР должна делать шаги по интернационализации китайской валюты — юаня. Отмечается, что Пекин на данный момент является одним из ключевых держателей государственных облигаций США. В случае обострения конфликта между сторонами, Китай может выбросить на рынок большие объемы американских ценных бумаг, тем самым серьезно ударив по Вашингтону и госдолгу США.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что сохраняется возможность прекращения связей Вашингтона с Пекином, передают «Известия». По словам главы Белого дома, разрыв отношений между государствами может произойти при определенных условиях. Однако Трамп не стал уточнять, что он понимает под «определенными условиями».