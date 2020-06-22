Политолог назвал три категории украинцев, сожалеющих о распаде СССР

Киев, 22 июня. Согласно опросам, о распаде СССР сожалеет примерно треть жителей Украины. Эти данные прокомментировал шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС). Согласно его данным, о распаде СССР жалеет 33,5% населения Украины.

«Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет», — гласит публикация на сайте КМИС.

По мнению 35% опрошенных, нахождение Украины в составе Советского Союза пошло ей на пользу. Негативно оценивают пребывание Украины в СССР лишь 25,5% респондентов.

Уралов прокомментировал итог этого опроса. По его словам, подобные настроения совсем не удивительны.

«Процент [жалеющих о распаде СССР] достаточно высокий. С моей точки зрения, это несколько категорий людей. Первая категория – сугубо возрастная, у них это связано с молодостью, которую они провели в советские времена. Вторая социальная группа – это люди, которые не вписались в рынок, они считают, что нынешнее мироустройство глубоко несправедливо. И третья категория – это люди, которые не приемлют фашизацию, которая наблюдается на Украине, рост национализма», — заявил Уралов.

Он добавил, что оценить соотношение этих групп довольно сложно, однако очевидно, что на востоке страны таких людей точно больше, чем на западе. Причем эта тенденция наблюдалась с самого начала существования независимой Украины.