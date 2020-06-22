Врачи объяснили, почему не стоит рожать в 60 лет

Москва, 22 июня. Беременность в пожилом возрасте грозит тяжелым процессом вынашивания плода и может привести к возникновению хронических заболеваний у ребенка. Об этом заявила педиатр-неонатолог Татьяна Гижицкая.

Ранее стало известно, что 2019 году россиянки старше 60 лет родили 19 детей, а у женщин в возрасте от 50 до 60 лет родилось 296 детей.

Гижицкая отметила, что беременность в таком возрасте скрывает большое количество рисков для матери и ребенка.

«Рисков очень много. С возрастом, тем более к 60 годам, организм приобретает большое количество хронических заболеваний. Он уже не предусматривает тяжелый процесс вынашивания плода. Кроме того, существуют риски и для ребенка — ему могут передаться хронические заболевания», — пояснила она.

При этом экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в зрелом возрасте отличается от классического и значительно увеличивает риски, поэтому лучше и безопаснее рожать в раннем репродуктивном возрасте, который длится до 35 лет.

«ЭКО усиливает риски, так как при подготовке к оплодотворению женщине предстоит пройти гормональные процедуры. Оптимальный возраст для родов — 25-30 лет», — добавила Гижицкая.

Кроме того, пожилые мамы могут столкнуться с трудностями в воспитании ребенка. По словам семейного психолога Елены Высоцкой, возраст матери играет важную роль в воспитании ребенка. По ее словам, женщина в возрасте 60 лет руководствуется другими принципами, так как она выросла в «другом мире», передает URA.RU.