В РСТ оценили возможность подорожания туров на популярные российские курорты

Москва, 22 июня. Цены на популярные туристические направления в России останутся на уровне прошлого года, выразил мнение вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В беседе с URA.RU, Барзыкин отметил, что по оценкам РСТ, около 30% россиян в этом году отправятся на российские курорты. Некоторые из них будут отдыхать по замененным турам, которые были отложены из-за пандемии COVID-19.

«Но полного замещения ждать не стоит, хотя на отечественных курортах вполне сопоставимые условия, и цены останутся на уровне прошлого года», — добавил он.

Барзыкин напомнил, что заграничные поездки будут доступны только к концу осени, но и тогда выбор будет ограничен. Сейчас о своем желании принять российских туристов заявили только Турция и Средиземноморье. Зимой, по его прогнозу, откроются горнолыжные курорты в европейских странах.

Ранее в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что все наиболее популярные туристические направления в России откроются для россиян из других регионов к началу июля, передавал RT.

Президент РСТ Андрей Игнатьев ранее отметил, что россияне смогут отправиться в заграничные страны уже в июле. По его словам, изначально международные перевозки затронут лишь ограниченный список стран, но благодаря им возобновятся туристические поездки за границу.

Однако в Ассоциации туроператоров России ожидают возобновления продаж зарубежных туров не ранее сентября.