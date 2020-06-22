На фоне активности Турции ЕС потребовал остановить иностранное вмешательство в Ливии

Брюссель, 22 июня. Европейский союз выступил за перемирие в Ливии, призвав остановить иностранное вмешательство Турции в дела страны. Соответствующее заявление сделал Питер Стано, официальный представитель Европарламента.

По его словам, никто не заинтересован в том, чтобы на Севере Африки продолжались боестолкновения.

«Мы очень обеспокоены этим. Надо срочно снизить напряженность, иностранные силы, причастные к этому вопросу, должны работать над снижением напряженности, а не обострять ситуацию», — сообщил он.

Причиной затяжного ливийского кризиса стала военная операция НАТО под руководством США, в результате которой в 2011 году законный лидер страны Муаммар Каддафи был убит. На протяжении нескольких последующих лет страну раздирали конфликты, на ее территории окопались террористические группировки и бандформирования. В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) решила положить этому конец и объединить родные земли в единое государство, инициировав контртеррористическую операцию «Аль-Карама». К 2019 году под ее протекцией находилось более 90% территории, а остатки боевиков нашли свое пристанище в Триполи, где базируется так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Оно было образовано для урегулирования кризиса на основе Схиратских соглашений. Его мандат истек в 2018 году, однако лидер ПНС Файез Саррадж отказался сложить свои полномочия и, заручившись поддержкой различных группировок, возобновил кровопролитное противостояние.

В конце 2019 года, когда ЛНА практически завершила операцию «Аль-Карама», в ситуацию вмешалась Турция. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, поняв, что природными богатствами Ливии можно завладеть, заключил меморандум о военном сотрудничестве с Файезом Сарраджем. После этого страну наводнило турецкое оружие — Анкара и по сей день направляет боевикам ПНС огромные партии оружия, бронетехнику, современное военное оборудование, БПЛА и боеприпасы. Помимо этого, Турция создала в сирийском Идлибе несколько центров по вербовке наемников, заманивая их в Ливию любыми путями, включая шантаж и обман. Сейчас, по данным ЛНА, в североафриканской стране находится более 17 тысяч сирийских радикалов, в том числе и несовершеннолетних. В добавок к этому Эрдоган использовал все виды ВС Турции, чтобы оказать влияние на обстановку в Ливии и поддержать террористов ПНС. К ливийскому побережью регулярно направляются турецкие военные корабли, осуществляющие разведку и создающие помехи для систем связи ЛНА.

Международное сообщество долгое время игнорировало турецкое вмешательство в дела Ливии, наивно полагая, что оно не выльется в серьезное противостояние. Сейчас ЕС кардинально поменял свою позицию по этому вопросу, однако конкретных и действенных шагов он до сих пор не предпринял.