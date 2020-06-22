«Ростов» раскритиковал руководство РПЛ из-за скандального матча с «Сочи»

Ростов-на-Дону, 22 июня. Футбольный клуб «Ростов» не имеет претензий к «Сочи» по поводу скандального матча 23-го тура РПЛ (Российской премьер-лиги). Пресс-служба ростовчан разместила заявление, в котором руководство лиги подвергается критике за отсутствие четкого решения по проведению игры.

Напомним, что 19 июня «Ростов» проиграл «Сочи» с разгромным счетом 1:10. Ростовский клуб был вынужден ставить на матч игроков молодежного состава, так как первая команда ушла на 14-дневный карантин из-за обнаружения COVID-19 у шестерых футболистов. Руководство Премьер-лиги допускало возможность переноса матча при согласии обоих клубов. Однако «Сочи» отказался переносить игру.

По мнению представителей ФК «Ростов», РПЛ должна была принять решение: либо перенести игру, либо отказать в переносе. При этом ответственность за решение должно лежать не «Сочи», а на Премьер-лиге. В заявление ростовчан говорится, что в ответственный момент лига самоустранилась, возложив всю ответственность на «Сочи», тем самым подставив их клуб под шквал критики.

«Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов — подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», — отмечается в сообщении пресс-службы «Ростова».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что случаи заболевания футболистов COVID-19 не являются форс-мажором. Изменения дат проведения матчей из-за коронавируса создают дополнительные проблемы для команд: приходится корректировать график тренировок и логистику, передают «Известия».