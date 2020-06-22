Москва, 22 июня. Группа крови является не единственным фактором, который оказывает влияние на тяжесть течения коронавирусной инфекции. Об этом заявил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии «НМИЦ гематологии» Минздрава РФ Григорий Ефимов.

Ранее международная группа ученных провела исследование, результаты которого свидетельствуют, что у обладающих второй группой крови людей чаще возникают осложнения, вызванные коронавирусом. При этом носители третьей и четвертой групп легче переносят коронавирусную инфекцию, а обладатели первой группы крови менее уязвимыми к вирусу.

Ефимов отметил, что результаты данного исследования представляют исключительно научный интерес, однако в медицинской практике они неприменимы. Он также добавил, что данное наблюдение было сделано еще в 2003 году в ходе предыдущей эпидемии коронавируса.

«Как врач может учитывать небольшой повышенный риск развития заболевания у людей с определенной группой крови — непонятно. Думаю, что исследование представляет пока чисто научный интерес. Это какое-то интересное наблюдение, которое в дальнейшем разовьется в понятный механизм, как это происходит. Пока медицинского применения я не вижу», — отметил эксперт.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 8,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 467 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 592 тысяч случаев, 8,2 тысячи человек умерли. 344 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенны, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.