حصاد أخبار ليبيا ، 22 يونيو: مسلحي حكومة الوفاق الوطني رفضوا المفاوضات تحت رعاية جامعة الدول العربية ,اليونان هددت تركيا برد عسكري

ليبيا ، 22 يونيو: زعيم حكومة الوفاق الوطني فايز السراج يحاول إفساد الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول ليبيا ، اليونان مستعدة لضرب الاتراك منتهكي الحدود، كما تحدث أحمد المسماري المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي عن الحرب ضد الإرهاب.

حكومة الوفاق الوطني الليبي ترفض السلام: السراج يفسد لقاء جامعة الدول العربية

وقال محمد القبلاوي المتحدث باسم وزارة الخارجية لما يسمى حكومة الوفاق الوطني إن طرابلس رفضت محادثات السلام الليبية التي نظمتها جامعة الدول العربية.

الولايات المتحدة تصر على الهدنة في ليبيا وتغض الطرف عن جرائمها

دعت الولايات المتحدة إلى التخلي عن أي العمليات العسكرية في ليبيا ، متجاهلة أسباب الأزمة في البلاد.

أوضحت جامعة الدول العربية أسباب تأجيل الاجتماع الطارئ في ليبيا

قامت جامعة الدول العربية بإعادة جدولة اجتماع طارئ بشأن ليبيا من 22 يونيو إلى 23 يونيو.

وعد رئيس هيئة الأركان العامة اليوناني تركيا بحرق كل من يقترب من حدود البلد

هدد رئيس الأركان العامة اليونانية ، كونستانتينوس فلوروس ، تركيا برد عسكري لانتهاكها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

تحدث المسماري عن مكافحة الإرهاب في ظل خلفية الغزو التركي لليبيا

ناقش أحمد المسماري ، المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي ، تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا ، والاحتلال التركي ، والوضع على الخط الأمامي ، وأهداف الجيش الوطني الليبي ، والتهديد الذي يشكله الإرهابيون على منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بأكملها ، وموقف مصر في ليبيا.

شرح خاتيليف بمثال لماذا لن تتمكن الطائرات بدون طيار التركية الجديدة من تدمير (بانتسير) الروسية

وتعتزم تركيا استخدام الطائرات بدون طيار Kargu-2 بكثرة في المعارك في ليبيا وسوريا. وأوضح الخبير العسكري سيرجي خاتيليف أن التصريحات حول الكفاءة العالية للطائرات بدون طيار التركية ليست سوى حيلة دعائية.