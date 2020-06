Критика афроамериканского конгрессмена из Сомали вызвала гневную реакцию Трампа

Талса, 22 июня. Президент США Дональд Трамп обвинил члена конгресса сомалийского происхождения Ильхан Абдуллах Омар в желании превратить США во второе Сомали. Это заявление он сделал во время предвыборной речи в Талсе штат Оклахома.

Американский политик, конгрессмен от штата Миннесота, уроженка Сомали Ильхан Абдуллах Омар указала на очевидные промахи администрации президента, значительное количество погибших от коронавирусной инфекции в стране, огромный рост числа безработных и усомнилась в способности Трампа управлять Соединенными Штатами.

Look, as the impeached President with over 100,000 Americans dead, 40,000,000 people without a paycheck, and massive protests across the country, maybe sit this one out.



The only one failing to run our country is you, not this immigrant.



Immigrants, we get the job done ???????? https://t.co/KR1uUcZPAF