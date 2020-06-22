Критика афроамериканского конгрессмена из Сомали вызвала гневную реакцию Трампа

Талса, 22 июня. Президент США Дональд Трамп обвинил члена конгресса сомалийского происхождения Ильхан Абдуллах Омар в желании превратить США во второе Сомали. Это заявление он сделал во время предвыборной речи в Талсе штат Оклахома.

Американский политик, конгрессмен от штата Миннесота, уроженка Сомали Ильхан Абдуллах Омар указала на очевидные промахи администрации президента, значительное количество погибших от коронавирусной инфекции в стране, огромный рост числа безработных и усомнилась в способности Трампа управлять Соединенными Штатами.

Look, as the impeached President with over 100,000 Americans dead, 40,000,000 people without a paycheck, and massive protests across the country, maybe sit this one out.



The only one failing to run our country is you, not this immigrant.



Immigrants, we get the job done ???????? https://t.co/KR1uUcZPAF — Ilhan Omar (@IlhanMN) June 21, 2020

В ответ Трамп обвинил женщину в том, что она пытается привнести в жизнь Штатов реалии Сомали: отсутствие безопасности, анархию и неспособность властей справляться со своими обязанностями.

В агрессивной реакции американского президента нет ничего удивительного. Ильхан Абдуллах Омар — представитель Демократической партии, а Трамп комментировал ее заявление во время своего предвыборного выступления. Действующий президент США представляет партию республиканцев, а демократы на протяжении всего первого президентского срока Трампа пытались найти повод отстранить его от власти.

Также стоит напомнить, что именно Ильхан Абдуллах Омар призывала американский парламент объявить импичмент Трампу. Правда, сделала она это после оскорбительной речи главы США, в которой хозяин Белого дома указал на неприемлемость критики американского государства со стороны выходцев из других стран.

С другой стороны, Соединенные Штаты внесли существенный вклад в анархию и отсутствие безопасности в Сомали. Так, по данным международных НКО, военнослужащие США могут нести ответственность за гибель мирных граждан Сомали в результате воздушных ударов ВВС США.

Американские вооруженные силы увеличили количество воздушных ударов по сомалийским террористам в 2017–2019 годах. Удары наносились в свойственной американцам неизбирательной манере, однако Пентагон свою вину в убийстве мирных жителей поначалу отрицал.

Позднее Министерство обороны США выпустило доклад о военных операциях американских военных в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2018 году. Пентагон признал, что в результате действий ВС США погибло 120 мирных граждан. Однако, реальные цифры могут быть намного больше. Из них двое были убиты на территории Сомали. При этом американские военные якобы ликвидировали в стране более 800 боевиков.

Таким образом, упрекая Могадишо в отсутствии безопасности в стране, Трамп констатирует, что все усилия военного ведомства США, на деятельность которого ежегодно выделяется более полутриллиона долларов, не принесли существенного результата в Сомали — одной из беднейших стран на планете.