Зувара, 22 июня. Делегация AFRICOM прибыла в Ливию для обсуждения вопросов, касающихся расширения участия США во внутриливийском кризисе. Пентагон прикрывает свои интересы на севере Африки борьбой за мир. Подробности со ссылкой на дипломатический источник сообщает издание Alwasat.

В понедельник, 22 июня, в ливийский город Зувара прибыло руководство Африканского командования ВС США. Участие во встрече принимает лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава «МИД» ПНС Фатхи Башага.

По словам источника, визит AFRICOM может быть связан с намерением США вернуть свое присутствие в Ливии — Пентагон вывел свои силы из оккупированного боевиками ПНС Триполи в апреле 2019 года. Это утверждение подтверждается и официальной позицией Вашингтона по внутриливийскому кризису. В США заявили о намерении принять участие в ситуации в Ливии под предлогом недопущения эскалации ситуации. Вашингтон также голословно призывает сесть за стол переговоров для мира в Ливии, опираясь на итоги конференции в Берлине, «Каирской декларации» и работы военного комитета в формате «5+5».

Ранее Совет национальной безопасности Белого дома заявил о недопустимости расширения боевых действий в Ливии. Совет настаивает на возобновлении переговоров под эгидой международного сообщества.

Ливийский кризис продолжается на протяжении 9 лет — его причиной стало военное вмешательство коллективного Запада в дела страны, в результате чего был ликвидирован Муаммар Каддафи, легитимный лидер государства. Ливия погрузилась в кровопролитное противостояние, активное участие в котором приняли террористы и различные бандформирования. Спустя три года, в 2014 году, Ливийская национальная армия приступила к масштабной контртеррористической операции «Аль-Карама», намереваясь очистить от джихадистов и преступников. Операцию возглавил фельдмаршал Халифа Хафтар, который и по сей день остается главнокомандующим ЛНА.