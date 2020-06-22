Суд увеличил Тарасову алименты на содержание ребенка

Москва, 22 июня. Черемушкинский суд Москвы увеличил бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову размер алиментов на содержание ребенка. Футболист же просил суд сократить размер выплат. Об этом сообщил адвокат бывшей супруги футболиста Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.

Жорин уточнил ТАСС, что суд частично удовлетворил встречный иск к Тарасову, обязав футболиста платить четверть от всех его видов доходов. А также еще дополнительно 104 тыс. рублей. Адвокат добавил, что эта сумма будет больше, «чем то, что платил Тарасов до обращения в суд».

Юрист отметил, что Тарасова «очень довольна» решением суда. Оно пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее Тарасов выплачивал бывшей супруге 350 тыс. рублей в месяц. Однако он обратился в суд с требованием сократить эти выплаты до 50 тыс. рублей.

Тарасовы развелись в 2011 году. В конце прошлого года ФК «Локомотив» признал, что их игрок задолжал по алиментам и заявил о готовности погасить долг до конца года. Деньги должны были вычитаться из зарплаты футболиста. В ноябре 2018 года судебные приставы наложили обеспечительный арест на два дорогостоящих автомобиля футболиста.

Отметим, в марте Тарасов преподнес новой супруге Анастасии Костенко роскошный подарок — иномарку Porsche и несколько букетов роз. Однако пользователи Сети были удивленные такой щедростью полузащитника «Рубина», напомнили ему о неуплате алиментов. Тарасов ответил на выпад, заявив, что средства на покупку машины для возлюбленной копил долгие годы.