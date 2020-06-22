Меган Маркл нарушила запрет королевы Елизаветы ІІ

Москва, 22 июня. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл нарушила запрет Елизаветы ІІ на использование королевских титулов.

Меган и Гарри оказывают поддержку благотворительному фонду, который осуществляет финансовую помощь молодым и перспективным спортсменам из несостоятельных семей. Меган направила письмо лондонскому фонду StreetGames. При этом послание было подписано принцем Гарри и Меган Маркл. Подпись выглядела как две сплетенные заглавные буквы их имен, увенчанные короной.

Гарри и Меган использовали данную монограмму использовалась еще до того, как сложили королевские полномочия. Однако использование данной подписи после отречения от королевских титулов нарушает требования королевы, что вызвало бурю негодования со стороны британцев.

Напомним, в середине января принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали заявление, которое повергло в шок жителей Великобритании. Гарри и Меган объявили о сложении монарших обязанностей, после чего переехали в Канаду подальше от королевских протоколов.

Данное событие расстроило не только британцев, но и представителей королевской семьи. При этом в пресс-службе Букингемского дворца сообщили, что с весны 2019 года принц Гарри и Меган не получают финансирование на выполнение своих королевских обязанностей.